Découvrez le patrimoine des églises en Pays d’Auge – Drubec Eglise Drubec, 5 août 2023, Drubec.

Drubec,Calvados

La tour-clocher (MH depuis 1926) date du XIe siècle et servait de défense et de surveillance des alentours : une motte féodale est encore bien visible à quelques mètres de l’église. On aperçoit, sous la toiture en poivrière, une série de modillons qui représentent des animaux allégoriques et des têtes anthropomorphes. La nef s’est greffée à la tour d’origine au XIIe siècle. Le chœur date du XVIIIe siècle..

2023-08-05 14:30:00 fin : 2023-08-05 . .

Eglise

Drubec 14130 Calvados Normandie



The bell tower (MH since 1926) dates back to the 11th century and was used for defense and surveillance of the surrounding area: a feudal motte is still clearly visible just a few metres from the church. A series of modillions depicting allegorical animals and anthropomorphic heads can be seen beneath the pepperpot roof. The nave was added to the original tower in the 12th century. The choir dates from the 18th century.

El campanario (MH desde 1926) data del siglo XI y servía para defender y vigilar los alrededores: a pocos metros de la iglesia aún puede verse claramente un lienzo feudal. Bajo el tejado a dos aguas se puede ver una serie de modillones que representan animales alegóricos y cabezas antropomorfas. La nave se añadió a la torre original en el siglo XII. El coro data del siglo XVIII.

Der Glockenturm (MH seit 1926) stammt aus dem 11. Jahrhundert und diente der Verteidigung und Überwachung der Umgebung: Eine feudale Motte ist nur wenige Meter von der Kirche entfernt noch gut zu erkennen. Unter dem Spitzdach sind eine Reihe von Modillons zu sehen, die allegorische Tiere und anthropomorphe Köpfe darstellen. Das Kirchenschiff wurde im 12. Jahrhundert an den ursprünglichen Turm angefügt. Der Chor stammt aus dem 18.

Mise à jour le 2023-07-15 par Normandie Tourisme / Attitude Manche