Trésors d’Ouzilly : découvrez l’église du village et l’histoire moderne de la commune Samedi 16 septembre, 14h30 Église d’Ouzilly Gratuit. Sur inscription.

Venez découvrir le patrimoine d’Ouzilly !

Au cœur du village se trouve l’église Saint-Hilaire, un bel exemple de style roman, qui abrite un mobilier religieux précieux. Les vitraux sont l’œuvre de grands maîtres tourangeaux, toulousains, poitevins et limousins.

À la fin du XIXe et au début du XXe siècle, la commune s’est modernisée. Deux écoles publiques et une école privée ont été construites. De plus, Ouzilly est traversée par une voie ferrée reliant Lencloître à Neuville.

Église d'Ouzilly Place de l'église, 86380 Ouzilly L'église romane était haute, étroite et tout en lon- gueur. Il en reste le côté nord, le chœur, la façade occidentale et la partie basse du clocher octogonal qui la flanque au sud et dont l'étage des cloches est

du XVe siècle. À la façade, le portail en plein cintre a deux colonnettes dont les fûts, bien galbés et surmontés d’astragales, sont des remplois antiques.

