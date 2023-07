Exposition « Au fil des vitraux entre Cluny et Tournus » Église d’Ougy Malay Catégories d’Évènement: Malay

Saône-et-Loire Exposition « Au fil des vitraux entre Cluny et Tournus » Église d’Ougy Malay, 16 septembre 2023, Malay. Exposition « Au fil des vitraux entre Cluny et Tournus » 16 et 17 septembre Église d’Ougy Entrée libre Venez découvrir l’histoire des vitraux de nos églises avec l’exposition « Au fil des vitraux entre Cluny et Tournus ».

Les églises ont connu une grande période de création dans la deuxième moitié du XIXe siècle, avec l’installation de nombreux vitraux.

Quand on parle des églises entre Cluny et Tournus, c’est l’art roman qui nous vient à l’esprit. Et pourtant, les églises ont connu une grande période de création, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, avec l’installation de nombreux vitraux. Images religieuses, témoignages d’un renouveau de la foi catholique, preuves de la maîtrise technique des maîtres vitraillistes, les vitraux de nos églises peuvent nous raconter bien des histoires ! Église d’Ougy Ougy, Malay Malay 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

