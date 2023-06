Visite Guidée de l’église d’Orsay Église d’Orsay Orsay Orsay Catégories d’Évènement: Essonne

Orsay Visite Guidée de l’église d’Orsay Église d’Orsay Orsay, 16 septembre 2023, Orsay. Visite Guidée de l’église d’Orsay 16 et 17 septembre Église d’Orsay Entrée libre Visite guidée de l’église Présentation de l’édifice, intérieur et extérieur, des vitraux et des statues. Église d’Orsay Rue Boursier 91400 Orsay Orsay 91400 Essonne Île-de-France 01 69 28 86 68 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00 Arviset Dominique Détails Catégories d’Évènement: Essonne, Orsay Autres Lieu Église d'Orsay Adresse Rue Boursier 91400 Orsay Ville Orsay Departement Essonne Age min 15 Age max 99 Lieu Ville Église d'Orsay Orsay

Église d'Orsay Orsay Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orsay/

Visite Guidée de l’église d’Orsay Église d’Orsay Orsay 2023-09-16 was last modified: by Visite Guidée de l’église d’Orsay Église d’Orsay Orsay Église d'Orsay Orsay 16 septembre 2023