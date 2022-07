Découvrez les vitraux d’une église postmoderne Église Don Bosco Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Découvrez les vitraux d’une église postmoderne Église Don Bosco, 17 septembre 2022, Montpellier. Découvrez les vitraux d’une église postmoderne Samedi 17 septembre, 10h00 Église Don Bosco

Gratuit.

Profitez d’une présentation de l’ensemble des vitraux de l’artiste Renée Rauzy, et découvrez l’histoire de l’église et de Don Bosco. handicap moteur mi Église Don Bosco 310 rue Léon Blum, 34000 Montpellier Centre Montpellier 34064 Hérault Occitanie

L’église Don Bosco a été édifiée dans le cadre de la réalisation du nouveau quartier Antigone, à partir de 1980. De style postmoderne, elle a été créé sous la direction de l’architecte catalan Ricardo Bofill. Elle est située sur l’emplacement de l’ancienne église Saint Georges et d’une propriété agricole. Vue de l’extérieur, l’église ne se signale que par le fronton de la façade, marqué d’une croix et d’une cloche. Ses murs sont réalisés avec un béton beige clair, comme son environnement fait de grands immeubles. On passe par un vaste narthex pour accéder à l’église. Nous entrons alors dans un vaste hall éclairé par six grandes baies aux superbes vitraux, un ensemble propice au recueillement. La charpente apparente, en bois lamellé collé, contribue à créer cette atmosphère.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-17T10:00:00+02:00

2022-09-17T12:30:00+02:00 ©Eglise Don Bosco

