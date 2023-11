Musique : Ensemble Choral du Bugue Eglise Domme, 3 décembre 2023, Domme.

Domme,Dordogne

L’Office de la Culture de Domme clôturera l’année 2023 en recevant l’Ensemble Choral du Bugue.

Rendez-vous le dimanche 3 décembre à 16h00 à l’église de Domme.

Cet ensemble met en valeur un répertoire de chants de musique classique ou contemporaine ainsi que des « chants du monde »..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 . EUR.

Eglise Place de la Halle

Domme 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The Office de la Culture de Domme will close the year 2023 by welcoming the Ensemble Choral du Bugue.

Rendezvous on Sunday December 3 at 4:00 pm at Domme church.

This ensemble features a repertoire of classical and contemporary music, as well as « world songs ».

La Oficina de Cultura de Domme clausurará el año 2023 con la actuación del Ensemble Choral du Bugue.

Rendezvous el domingo 3 de diciembre a las 16:00 en la iglesia de Domme.

Este conjunto ofrece un repertorio de música clásica y contemporánea, así como canciones de todo el mundo.

Das Office de la Culture de Domme wird das Jahr 2023 mit einem Empfang des Ensemble Choral du Bugue beschließen.

Treffpunkt ist am Sonntag, den 3. Dezember um 16.00 Uhr in der Kirche von Domme.

Dieses Ensemble legt Wert auf ein Repertoire aus klassischen und zeitgenössischen Liedern sowie « Chants du monde ».

Mise à jour le 2023-11-20 par Périgord Noir Vallée Dordogne