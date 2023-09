Cet évènement est passé Concert dans l’église Église d’Obsonville Obsonville Catégories d’Évènement: Obsonville

Seine-et-Marne Concert dans l’église Église d’Obsonville Obsonville, 16 septembre 2023, Obsonville. Concert dans l’église Samedi 16 septembre, 18h00 Église d’Obsonville Concert médiéval Église d’Obsonville Place du Centre 77890 Obsonville Obsonville 77890 Seine-et-Marne Île-de-France 0164287132 https://mairie-obsonville.fr Église d’Obsonville dédiée à Saint Germain, ornée de l’œuvre « Saint Germain d’Auxerre bénissant Sainte Geneviève » de Charles Nicolas LAMBINET. Places de parking disponibles le long de la place Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T18:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-16T18:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00 mairie-obsonville@orange.fr Détails Catégories d’Évènement: Obsonville, Seine-et-Marne Autres Lieu Église d'Obsonville Adresse Place du Centre 77890 Obsonville Ville Obsonville Departement Seine-et-Marne Lieu Ville Église d'Obsonville Obsonville latitude longitude 48.217372;2.561308

