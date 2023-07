Visite de l’église d’Island Église d’Island Island Catégories d’Évènement: Island

Yonne Visite de l’église d’Island Église d’Island Island, 16 septembre 2023, Island. Visite de l’église d’Island 16 et 17 septembre Église d’Island Entrée libre À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’église d’Island, en pleine nature, ouvre exceptionnellement ses portes. Vous pourrez admirer lors d’une visite libre les six tableaux classés au titre des Monuments historiques et l’ancien autel de Saint-Julien d’Avallon. Église d’Island 14 rue de l’Église 89200 Island Island 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 06 12 52 24 66 parking sur place. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T13:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 © Thierry Vandermeersch Détails Catégories d’Évènement: Island, Yonne Autres Lieu Église d'Island Adresse 14 rue de l'Église 89200 Island Ville Island Departement Yonne Lieu Ville Église d'Island Island

