Église d’Illiers-Combray Dimanche 29 mai à 17h Concert “Invitation au voyage” Chœur Aria de Paris + 6 musiciens Église Saint-Jacques – Illiers-Combray, 29 mai 2022, Illiers-Combray.

Église d’Illiers-Combray Dimanche 29 mai à 17h Concert “Invitation au voyage” Chœur Aria de Paris + 6 musiciens

Église Saint-Jacques – Illiers-Combray, le dimanche 29 mai à 17:00

**Un spectacle qui s’inscrit au sein de la saison culturelle “LES BEAUX JOURS D’ILLIERS-COMBRAY” 2022** [**Voir le programme complet**](https://www.ducotedebeauceetperche.org/agenda-culturel/?oaq%5Buid%5D=96158841) . . ### Dimanche 29 mai à 17h ### À l’Église d’Illiers-Combray ### « **MUSIQUES DE MONDE : Invitation au Voyage** » ### Ensemble instrumental: 2 violons, 1 alto, 1 violoncelle, 1 percussion, ### Accompagné par le _**Chœur Aria de Paris**_ (40 choristes). . Tarif : 8€/4€ pour les -18 ans et demandeurs d’emploi Réservations : [[contact@lanternemagiquecombray.com](mailto:contact@lanternemagiquecombray.com)](mailto:contact@lanternemagiquecombray.com) . ### **PROGRAMME** _Lorsqu’en 1906, Marcel Proust part À la recherche du temps perdu, la France – sa France– est à la croisée des chemins. Fruit de la révolution industrielle, la colonisation porte maintenant en elle les germes de la Grande Guerre qui brisera l’Occident malade. Ainsi, l’Orient, symbole d’Ailleurs et d’altérité, fascine l’écrivain qui voudrait croire à un autre rapport entre les hommes. Bercé depuis l’enfance par Les Mille et Une Nuits, il veut rencontrer l’étranger, persuadé d’y trouver enfin la part manquante de son être._ _À l’instar d’un Victor Hugo, Marcel Proust rêve l’Orient à travers un Paris qui ne lui est que trop familier, faisant de l’hôtel de Jupien un harem et de celui de Guermantes un sérail shéhérazadien. Aujourd’hui, c’est vous qui rêvez l’Ailleurs. Le chœur Aria de Paris, dirigé par Grégoire Michaud et accompagné de six musiciens professionnels vous propose un concert d’une ambivalence proustienne, oscillant entre Orient et Occident, XIXe et XXe siècles, raison et passion._ _Car cent ans plus tard, ces contrées lointaines où nous mènent parfois nos voyages intérieurs, nous les cherchons toujours…_ Gustav Holst – I Love My Love Gustav Holst – My Sweetheart’s Like Venus Aaron Copland – I Bought me a Cat & Ching-a-ring Chaw Johannes Brahms – In Stiller Nacht, Erlaube Mir Carlos Guastavino – Arroz Con Leche Zoltan Kodaly – Esti Dal Francis Poulenc – Margoton, Les tisserands Luciano Berio – Love Song Irlande – The Well Below The Valley Afrique du Sud – Sizongena Russie – Tania Taniusha Norvège – Gjendines Badnlat Airs classiques par soliste soprano Afrique du sud – Mai nozipo Irlande – The Cuckold comes out the Amery Moldavie – Airs traditionnels . ### ARTISTES Direction chœur et orchestre : Grégoire MICHAUD Ensemble instrumental : 2 violons, 1 alto, 1 violoncelle, 1 piano, 1 percussion Chœur Aria de Paris (40 choristes) **LE CHŒUR ARIA DE PARIS** **_Le Chœur de Chambre Aria de Paris regroupe une quarantaine de chanteurs, recrutés sur audition pour leurs qualités vocales et musicales._** _Enrichi de ses expériences chorales avec ses chefs de chœurs successifs depuis son fondateur François Vellard, en passant par Étienne Lestringant et pendant 14 ans Sylvie Portal, soprano, qui a su transmettre sa passion du chant, l’Aria de Paris évolue sans cesse au travers d’œuvres les plus diverses, de la musique de la Renaissance à celle de notre temps. Sylvie Portal, soucieuse de promouvoir la nouvelle génération, cède la direction musicale à Grégoire Michaud à la rentrée 2018. Pour ses répétitions, le chœur Aria de Paris est accueilli chaque lundi au lycée Beaugrenelle (Paris 15e) et pour ses week-end de travail, soit à la résidence Valentin Haüy (Paris 19e), à la MPAA La Canopée, ou bien encore à la Cité U (Paris 14e)._ . **GREGOIRE MICHAUD** _**Pianiste, Chef d’orchestre, Chef de Chœur, Directeur Musical**_ _Grégoire Michaud a débuté la musique au conservatoire de Limoges où il a étudié le piano, le cor d’harmonie et la composition. Il intègre par la suite le CNSM de Paris où il obtient ses premiers prix d’écriture, d’analyse, d’orchestration et d’ethnomusicologie._ _Parallèlement à cela, il se forme à la direction de chœur et à la direction d’orchestre au CRR de Paris où il obtient son DEM en 2020._ _En septembre 2018, il succède à Sylvie Portal à la tête du chœur Aria de Paris puis en mars 2020, il devient chef assistant à l’orchestre de l’armée de Terre et assume également depuis janvier 2021 la direction de l’orchestre de variétés de l’armée de Terre. En septembre 2021, il rejoint l’orchestre de la Sirène en qualité de chef invité._ _Compositeur et arrangeur, Grégoire Michaud a travaillé avec de nombreux ensembles : l’Orchestre des Pays de Savoie, la Musique des Gardiens de la Paix, le projet Démos, l’Orchestre des Lauréats du Conservatoire._ _Très actif dans le monde du théâtre, il a signé la musique des trois dernières pièces de Coline Serreau et a récemment collaboré avec la compagnie Ici Même et Là Aussi._ . [**Sommaire complet de la saison “LES BEAUX JOURS D’ILLIERS-COMBRAY” 2022**](https://www.ducotedebeauceetperche.org/agenda-culturel/?oaq%5Buid%5D=96158841) . . [Retour au sommaire de l’AGENDA de Du Côté de Beauce & Perche](https://www.ducotedebeauceetperche.org/agenda-culturel/)

8€/4€ pour les -18 ans et demandeurs d’emploi

Marcel Proust rêve l’Orient à travers un Paris qui ne lui est que trop familier. Durant cette Invitation au voyage, c’est vous qui rêvez l’ailleurs. Un concert d’une ambiance proustienne.

Église Saint-Jacques – Illiers-Combray Place de l’église 28120 Illiers-Combray Illiers-Combray Eure-et-Loir



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-29T17:00:00 2022-05-29T18:30:00