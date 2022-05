Église d’Illiers-Combray Dimanche 10 juillet 2022 à 18h00 Grands Airs d’Opéra célèbres pour soprano et ténor Église Saint-Jacques – Illiers-Combray, 10 juillet 2022, Illiers-Combray.

**Un spectacle qui s’inscrit au sein de la saison culturelle “LES BEAUX JOURS D’ILLIERS-COMBRAY” 2022** [**Voir le programme complet**](https://www.ducotedebeauceetperche.org/agenda-culturel/?oaq%5Buid%5D=96158841) . ### Dimanche 10 juillet 2022 à 18h00 à l’Église Saint-Jacques ### Grands Airs d’Opéra célèbres pour soprano et ténor **Béatrice Malleret**, soprano de l’Opéra de Paris **Vincent Morell**, ténor de l’Opéra de Paris accompagnés au piano par **Patrick Ivorra**, concertiste et chef de chant de Radio-France . . **Tarif : 8 €, 4 € pour les – 18 ans et demandeurs d’emploi** **Réservations :** [**[contact@lanternemagiquecombray.com](mailto:contact@lanternemagiquecombray.com)**](mailto:contact@lanternemagiquecombray.com) . ### BIOGRAPHIES DES ARTISTES **BÉATRICE MALLERET** **Soprano de l’Opéra de Paris** Pianiste et guitariste de formation, Béatrice MALLERET s’oriente dès 1978 vers la direction de chœur et le chant. Elle suit les cours de direction de Pierre Cao, Philippe Caillard et Dominique Ruitz. Après avoir enseigné et dirigé les chœurs au CNR de Boulogne Billancourt, elle suit une formation de chanteuse auprès de Fusako Kondo, Gerda Hartmann, puis Mady Mesplé. Titulaire d’une médaille d’or de supérieur en chant au CNR de Paris, elle se perfectionne également en musique ancienne et travaille avec William Christie, puis intègre le Groupe Vocal de France en 1992. Elle fait de nombreux concerts baroques en tant que soliste puis aborde les rôles Mozartiens. Elle crée et enregistre des œuvres contemporaines. Elle interprète les rôles de La Reine de La nuit, Traviata, Mireille, Donna Anna, Suzanne, La Comtesse, et Micaela. Béatrice Malleret, participe souvent en tant que soliste à différents concerts d’oratorios. Soliste à l’Opéra de Paris, elle a assuré la partie de soprano solo dans Moise et Aaron de Schonberg en 2015 ainsi que différents rôles et doublures auparavant. Parallèlement à ses activités de chanteuse, elle crée et dirige le Groupe Vocal Emergence, ensemble de professionnels solistes interprétant la musique des XXe et XIXe siècles (n’existe plus à ce jour), et devient directrice musicale de l’Académie Lyrique de Vendée et des Pays de Loire, qui réunit des chanteurs en formation pour chanter les chœurs dans des productions lyriques (Barbier de Séville, Mme Butterfly, Carmen en 2004). Puis elle crée le Chœur Opéra Lyre, ensemble d’amateurs confirmés participant à des opéras, des créations, oratorios, etc. Le chœur a ainsi participé au War Requiem à Bonn en 2005. Elle prend la direction du chœur Les Saisons en septembre 2005 avec lequel elle dirige un grand nombre de concerts dont un concert de chœurs et scènes d’opéras en 2009, Carmina Burana avec des percussionnistes de l’opéra de Paris, Didon et Enée, La Petite Messe de Rossini, le Pèlerinage de la Rose de Schumann, la création de Haydn, les Grands Motets de Rameau, la Passion selon St-Jean avec a Chapelle Rhénane, etc. Béatrice MALLERET a été le chef de chœur du Concert d’Astrée dirigé par Emmanuelle HAIM et a préparé le chœur de Médée au Théâtre des Champs-Elysées et celui de Lille, puis Jules César à L’Opéra Garnier en 2013. Son travail avec tous ses ensembles est essentiellement axé sur les couleurs et les harmoniques entre les voix, tant au niveau des amateurs que des professionnels. Sa connaissance de la voix, liée à ses connaissances musicales, lui permettent de travailler aussi bien avec des amateurs qu’avec des professionnels. . **VINCENT MORELL,** **ténor de l’Opéra de Paris** Vincent Morell commence ses études musicales au Conservatoire national de Nîmes et suit les cours de Mario Capri, Léopold Bellan et Roger Soyer. Il interprète le rôle d’Hoffmann à la Cité des Arts de Paris (2000), Rodolfo de La Bohème et Roméo de Roméo et Juliette au Conservatoire international italien de Paris (2001 et 2002), la Messa di Gloria de Puccini Salle Pleyel à l’occasion d’un gala de bienfaisance. Il remporte en 2002 le premier prix du Concours de chant de Montpellier et participe l’année suivante à l’inauguration du Grand Hôtel à Paris, accompagné au piano par Jacques Pailhès. À partir de la saison 2004 / 2005, il participe en tant que supplémentaire aux spectacles de l’Opéra national de Paris et il est engagé dans les Chœurs en 2006. Il a également été artiste des chœurs au Théâtre du Châtelet (Le Crépuscule des dieux) et au Théâtre des Champs-Elysées (Semiramide et Don Giovanni). . **PATRICK IVORRA** **Pianiste concertiste** Accompagnateur et Chef de chant à Radio-France Baryton et pianiste concertiste, Patrick IVORRA est originaire de la ville de Nîmes, où il obtient trois premiers prix, en piano (classe de Jean Vallet ancien élève de Hilte Brand au Conservatoire Supérieur de Genève et de Jacques Charpentier ancien élève d’Igor Markevitch), solfège et musique de chambre. Il suit parallèlement des études d’harmonie. Il se perfectionne ensuite à l’Ecole Normale de Musique Alfred Cortot à Paris dans la classe de Jeannine Bonjean et obtient son diplôme d’exécution. L’Opéra de Montpellier l’engage comme chef de chant pour la saison 1984-85, puis l’Opéra Bastille pour la saison 1995-96. Il est depuis plus de dix ans le pianiste accompagnateur officiel du concours Bellini créé par le maestro Marco Guidarini. Entre autres chanteurs célèbres, notons des récitals avec le baryton Ludovic Tézier et les sopranos Pretty Yende et Anna Kassyan, la mezzo Marion Lebègue, Béatrice Malleret de l’Opéra de Paris. En tant que pianiste concertiste, Patrick IVORRA se produit dans un répertoire romantique, privilégiant les grandes pièces de Liszt (sonate en si mineur), Chopin, (les Sonates si b mineur et si mineur), Schumann (Fantaisie en ut et Humoresque). En tant que chanteur lyrique, il se forme aux Conservatoires de Nîmes et de Montpellier puis au CNIPAL dans la classe d’Andrea Guiot de l’Opéra de Paris, puis à l’école d’Art Lyrique de l’Opéra de Paris dans la classe de Denise Dupleix. Doté d’une voix veloutée de baryton Mozartien, Patrick IVORRA interprète les rôles du Conte des Noces de Figaro et de don Alfonso de Cosi Fan Tutte. Il chante aussi Morales puis Escamillo dans Carmen de Bizet. Lauréat du concours de Marmande, il affectionne tout particulièrement le répertoire des lieders et de musique sacrée. Il s’est produit notamment en soliste à l’auditorium de Milan avec le maestro Romano Gandolfi dans le stabat mater de Rossini et les noces de Stravinsky. Depuis 1996, Patrick Ivorra est titulaire du Chœur de Radio France et se produit régulièrement en soliste au sein de cette formation prestigieuse. Compositeur également, il écrit des cycles de mélodies, un requiem a capella pour 16 voix soliste et chœur) interprétés par l’ensemble vocal Emergence sous la direction Béatrice Malleret et JeanMarie Puissant. . . . [**Sommaire complet de la saison “LES BEAUX JOURS D’ILLIERS-COMBRAY” 2022**](https://www.ducotedebeauceetperche.org/agenda-culturel/?oaq%5Buid%5D=96158841) . . [Retour au sommaire de l’AGENDA de Du Côté de Beauce & Perche](https://www.ducotedebeauceetperche.org/agenda-culturel/)

