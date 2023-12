Concert à Esclauzels : Pierre Vives Église d’Esclauzels Esclauzels Catégories d’Évènement: Esclauzels

Début : 2024-04-13 20:00:00

fin : 2024-04-13 Violoncelle et harpe. Places limitées, réservation recommandée. Buvette et petite restauration sur place. Paiement par chèque à l’ordre de « Asso. Esclau’Culture » ou par Paypal à l’adresse esclauculture@gmail.com.

15 EUR.

Église d’Esclauzels

Esclauzels 46090 Lot Occitanie

