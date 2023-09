Salon des santonniers – Grande crèche animée à l’église des Trinitaires Eglise des Trinitaires Arles, 8 décembre 2023, Arles.

Arles,Bouches-du-Rhône

Depuis plus de 60 ans, Arles est la vitrine artistique privilégiée et « officielle » du métier de santonnier et donc de cet art populaire emblématique de Provence : Les Santons..

2023-12-08 10:00:00 fin : 2024-01-21 18:00:00.

Eglise des Trinitaires Rue De la République

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Salon International des Santonniers was created in 1958 by santon craftsmen and artists, whose president was Marcel Carbonel, and the illustrious curator of the Arles museums, J.M. Rouquette. It is an unmissable event during the Christmas season.

El Salón Internacional de Santonniers fue creado en 1958 por artesanos y artistas santonianos, cuyo presidente era Marcel Carbonel, y el ilustre conservador de los museos de Arles, J.M. Rouquette. Es una cita ineludible durante la época navideña.

Seit über 60 Jahren ist Arles das privilegierte und « offizielle » künstlerische Schaufenster für den Beruf des Santonnier und damit für diese emblematische Volkskunst der Provence: die Santons.

