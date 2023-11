Marché de Noël des artisans & commerçants du centre-ville d’Arles by Provence Prestige Eglise des Trinitaires Arles, 24 novembre 2023, Arles.

Arles,Bouches-du-Rhône

Dans le cadre de la 30ème édition du salon Provence Prestige, Arleshopping et la CCI du Pays d’Arles s’associent pour cette 6ème édition du Marché de Noël des artisans et commerçants du centre-ville by Provence Prestige..

2023-11-24 fin : 2023-11-26 . .

Eglise des Trinitaires Rue De la République

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



As part of the 30th Provence Prestige trade show, Arleshopping and the CCI du Pays d’Arles have joined forces for the 6th edition of the Marché de Noël des artisans et commerçants du centre-ville by Provence Prestige.

En el marco de la 30ª edición de la feria Provence Prestige, Arleshopping y la Cámara de Comercio e Industria del Pays d’Arles se unen para la 6ª edición del Mercado de Navidad para artesanos y comerciantes del centro de la ciudad de Provence Prestige.

Im Rahmen der 30. Ausgabe der Messe Provence Prestige schließen sich Arleshopping und die CCI du Pays d’Arles für diese 6. Ausgabe des Weihnachtsmarktes der Handwerker und Händler im Stadtzentrum by Provence Prestige zusammen.

