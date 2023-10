Octobre Numérique – Les Intelligences des Monde Eglise des Trinitaires Arles, 11 octobre 2023, Arles.

Arles,Bouches-du-Rhône

En 2023, Octobre Numérique – Faire Monde s’éloigne du format de l’exposition traditionnelle pour se concentrer sur la découverte festive, le partage, l’échange direct, la circulation des idées et des sensibilités, la participation de toutes et tous.

2023-10-11 fin : 2023-11-05 . .

Eglise des Trinitaires Rue De la République

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



In 2023, Octobre Numérique? Faire Monde moves away from the traditional exhibition format to focus on festive discovery, sharing, direct exchange, the circulation of ideas and sensitivities, and the participation of everyone

En 2023, Octobre Numérique ? Faire Monde se aleja del formato tradicional de exposición para centrarse en el descubrimiento festivo, la puesta en común, el intercambio directo, la circulación de ideas y sensibilidades, y la participación de todos

Im Jahr 2023 wird der Digitale Oktober ? Faire Monde entfernt sich vom Format der traditionellen Ausstellung und konzentriert sich auf die festliche Entdeckung, das Teilen, den direkten Austausch, die Zirkulation von Ideen und Sensibilitäten, die Teilnahme von allen und jedem

Mise à jour le 2023-10-03 par Office de Tourisme d’Arles