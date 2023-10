Gloria (Vivaldi & Poulenc) Église des Réformés Marseille, 24 novembre 2023, Marseille.

Gloria (Vivaldi & Poulenc) Vendredi 24 novembre, 20h00 Église des Réformés 15 / 20€

Gloria de Vivaldi et Gloria de Poulenc

Gloria en miroir

Le Choeur Région Sud a eu la bonne idée de programmer le célébrissime Gloria de Vivaldi avec celui de Poulenc qui s’est inspiré de ce glorieux modèle.

OEuvre solaire et gorgée d’enthousiasme, le Gloria RV 589 de Vivaldi a été créé vers 1713 à la Pietà de Venise. On y retrouve toute la générosité lyrique du Prêtre roux et sa virtuosité au service d’un authentique sentiment religieux.

Commande de la Fondation Koussevitzki, le Gloria de Poulenc a été créé en 1961 par Charles Munch à Boston. Le succès fut éclatant. « C’est sûrement ce que j’ai fait de mieux », a déclaré le compositeur qui mêle dans ce chef-d’oeuvre sa veine mélodique inépuisable et son caractère espiègle.

À côté de passages extatiques d’une grande élévation, on trouve des morceaux comme le « Laudamus te » qui a fait scandale auprès de certains religieux.

Assumant son mélange des genres, Poulenc a évoqué les fresques de Gozzoli dont les anges tirent la langue ainsi que le souvenir de bénédictins qui jouaient au football.

Aujourd’hui, l’oeuvre séduit par son invention et son charme arrimés à une foi sincère.

