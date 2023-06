Concert à l’Eglise des Récollets Eglise des Récollets Saint-Céré Saint-Céré Catégories d’Évènement: Lot

Saint-Céré Concert à l’Eglise des Récollets Eglise des Récollets Saint-Céré, 1 juillet 2023, Saint-Céré. Saint-Céré,Lot Michael Mannes, pianiste à son répertoire Beethoven, Schumann, Liszt, Debussy….

2023-07-01 à 18:30:00 ; fin : 2023-07-01 . 12 EUR.

Eglise des Récollets

Saint-Céré 46400 Lot Occitanie



Michael Mannes, pianist with a repertoire including Beethoven, Schumann, Liszt, Debussy… Michael Mannes, pianista cuyo repertorio incluye a Beethoven, Schumann, Liszt y Debussy… Michael Mannes, Pianist mit seinem Repertoire Beethoven, Schumann, Liszt, Debussy…

