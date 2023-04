Découvrez un remarquable triptyque en bois sculpté unique du XVIe siècle Église des Pénitents – Chapelle des Augustins, 16 septembre 2023, Saint-Geniez-d'Olt.

Découvrez un remarquable triptyque en bois sculpté unique du XVIe siècle 16 et 17 septembre Église des Pénitents – Chapelle des Augustins Gratuit. Entrée libre.

Dans l’église des Pénitents de Saint-Geniez-D’Olt-et-d’Aubrac, admirez cette pièce unique, chef-d’oeuvre de l’art gothique flambloyant.

Église des Pénitents – Chapelle des Augustins Rue de l’Hôtel de Ville, 12130 Saint-Geniez-d’Olt-et-d’Aubrac Saint-Geniez-d’Olt 12130 Aveyron Occitanie 05 65 70 43 42 Datant des XIVe et XVe siècles, la chapelle des Augustins, dite église des Pénitents, servait d’annexe pour l’église de Marnhac, trop éloignée de la demeure des habitants. L’église renferme des reliquaires en bois dorés, une pietà, et surtout un très beau triptyque du XVIe siècle, chef-d’œuvre de l’art gothique flamboyant en bois sculpté. Attribué à des artistes flamands itinérants, il représente l’adoration des Mages en son centre, la circoncision et la présentation au Temple sur les deux volets peints. Il est visible lors des visites guidées de groupes, toute l’année sur réservation, ou bien pour les individuels, en juillet et août lors des visites guidées de la ville, organisées par l’Office de Tourisme.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

©Maire de Saint-Geniez d’Olt et d’Aubrac