Philippe CASEMODE : récital de piano exceptionnel Eglise des Mariniers Saint-Sixte, 15 octobre 2023, Saint-Sixte.

Saint-Sixte,Lot-et-Garonne

Philippe CASEMODE a accepté de participer aux 10 ans de l’association du Brulhois Musical en donnant un récital de piano exceptionnel. Mozart, Chopin, Debussy, Schubert seront ses compositeurs pour ce concert qui reboucle avec les origines..

2023-10-15 fin : 2023-10-15 . EUR.

Eglise des Mariniers

Saint-Sixte 47220 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Philippe CASEMODE has agreed to take part in the 10th anniversary of the Brulhois Musical association with an exceptional piano recital. Mozart, Chopin, Debussy and Schubert will be his composers for this concert that takes us back to our origins.

Philippe CASEMODE ha aceptado participar en el 10º aniversario de la asociación Brulhois Musical ofreciendo un excepcional recital de piano. Mozart, Chopin, Debussy y Schubert serán sus compositores para este concierto que nos devuelve a nuestros orígenes.

Philippe CASEMODE hat sich bereit erklärt, anlässlich des 10-jährigen Bestehens der Association du Brulhois Musical ein außergewöhnliches Klavierkonzert zu geben. Mozart, Chopin, Debussy und Schubert sind seine Komponisten in diesem Konzert, das zu den Ursprüngen zurückführt.

Mise à jour le 2023-09-29 par OT Destination Agen