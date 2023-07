Visite libre de l’église des Lignerits Église des Lignerits Écorches Catégories d’Évènement: Écorches

Visite libre de l'église des Lignerits 16 et 17 septembre Église des Lignerits Visite gratuite de l'église des Lignerits où fut baptisée Charlotte Corday Église des Lignerits Le Bourg, 61160 Écorches Écorches 61160 Orne Normandie Église du XIIe siècle restaurée au XVIIe siècle.Très bel ensemble. Pierre Corneille y marie sa fille. Charlotte Corday y fut baptisée le 26 juillet 1768. La restauration vient d'être achevée (2004-2009).

