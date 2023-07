Assistez à un mini concert dans une ancienne église jésuite Église des Jésuites Molsheim, 17 septembre 2023, Molsheim.

Un mini-concert vous est offert, pour profiter de l’acoustique de cet édifice remarquable, consacré en 1618.

Des visites libres, ainsi que des visites guidées de l’église vous seront également proposées.

Église des Jésuites 3 rue Notre-Dame, 67120 Molsheim Molsheim 67120 Bas-Rhin Grand Est Au XVIIe siècle, Molsheim connut un essor sans précédent, comme centre de la Réforme. À ce titre, elle accueillit les ordres religieux de Strasbourg. Les Jésuites y créèrent un collège et chargèrent l'architecte Christophe Wambser d'élever leur église (1615-1617), consacrée en 1618. Ce sanctuaire magnifique, en prise avec le gothique et la Renaissance, est le plus important édifice cultuel bâti en Alsace au XVIIe siècle. Il abrite un orgue J.A. Silbermann de 1781.

L’église est classée au titre des Monuments historiques en 1939.

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:30:00+02:00

