Partez à la découverte de l’atelier de taille de pierre 16 et 17 septembre Église des Jacobins Gratuit. Entrée libre.

Créé dans les années 1990 par l’association de l’Atelier du patrimoine de Saintonge, puis rattaché à la SahCM en 2018, l’atelier de taille de pierre est un espace convivial aménagé dans l’ancienne l’église des Jacobins, qui permet à tout un chacun d’apprendre à tailler et sculpter la belle pierre de Saintonge. Les plus expérimentés accompagnent les novices et ainsi transmettent savoir-faire et compétences.

Venez découvrir le savoir-faire et le travail réalisé par la soixantaine d’adhérents membres de l’atelier, et pourquoi pas vous initier à la taille.

Église des Jacobins Rue des Jacobins, 17100 Saintes Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine https://www.sahcm.fr/ Les restes de l’église fait partie de l’ancien couvent des Jacobins. De la chapelle datant pour l’essentiel du XVe siècle, il ne reste que la partie orientale. L’élévation sud comprend une baie gothique et un portail de 1762. La grande verrière au remplage flamboyant date de 1446. L’édifice est désacralisé en 1792 et fait l’objet d’un classement au titre des Monuments historiques depuis le 18 août 2005.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

© SahCM