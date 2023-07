6° Rencontres d’art contemporain : Quasar : une odyssée landaise Eglise des Jacobins Saint-Sever, 8 juillet 2023, Saint-Sever.

Saint-Sever,Landes

L’ancien couvent des Jacobins s’ouvre à l’art contemporain cet été.

Tous les après-midi, dans l’église vous pouvez découvrir la collection Quasar. A découvrir sans attendre !.

2023-07-08 fin : 2023-09-03 18:30:00. .

Eglise des Jacobins Rue Lamarque

Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine



The former Jacobins convent opens its doors to contemporary art this summer.

Every afternoon, in the church, you can discover the Quasar collection. Don’t miss it!

Este verano, el antiguo convento de los Jacobinos abre sus puertas al arte contemporáneo.

Todas las tardes, en la iglesia, podrá descubrir la colección Quasar. No se la pierda

Das ehemalige Jakobinerkloster öffnet sich diesen Sommer der zeitgenössischen Kunst.

Jeden Nachmittag können Sie in der Kirche die Sammlung Quasar entdecken. Entdecken Sie sie sofort!

Mise à jour le 2023-06-27 par Landes Chalosse