Fashion Fripe Église des Frères Prêcheurs Arles, 22 novembre 2023, Arles.

Fashion Fripe 22 novembre – 2 décembre Église des Frères Prêcheurs

Deux tonnes de textile jetés chaque semaine dans les bornes de collecte arlésiennes : une montagne qui fait réfléchir sur la surproduction et la surconsommation de vêtements et qui révolte tout autant qu’elle inspire la créatrice Lisa Coinus, présidente de l’association Eclectic Land. Pour la 6ème édition de la Fashion Fripe (du 22 novembre au 2 décembre), elle utilisera une quantité équivalente de textiles, fournis par la Ressourcerie du pays d’Arles, pour monter l’exposition « Après moi le déluge » installée dans l’église des Frères-Prêcheurs.

Plusieurs événements viendront renforcer le propos : deux défilés de mode (celui de l’année dernière avait réuni 500 personnes), une soirée cabaret, des œuvres et installations réalisées à partir de textiles récupérés par cinq artistes arlésiens, des ateliers pédagogiques.

Et pour terminer, le 2 décembre, un parcours nocturne des friperies du centre-ville. Car il est question en fait, de changer nos habitudes sans renoncer à avoir du style.

Mercredi 22 novembre, 18h : Inauguration

Vendredi 24 novembre, 19h : Défilé

Samedi 25 novembre, 20h : Cabaret burlesque

Vendredi 1er décembre, 19h : Défilé

Samedi 2 décembre, 19h : nocturne

Fashion Fripe, exposition Après moi le déluge, à l’église des Frères-Prêcheurs, du 22 novembre au 2 décembre, de 15 h à 20 h, sauf samedis et dimanches de 11 h à 20h.

Plus d’infos https://www.facebook.com/fashion.fripe.arles

Église des Frères Prêcheurs 32 impasse de l’Abbé Grégoire 13200 ARLES Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.facebook.com/fashion.fripe.arles »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-22T18:00:00+01:00 – 2023-11-22T20:00:00+01:00

2023-12-02T11:00:00+01:00 – 2023-12-02T21:00:00+01:00