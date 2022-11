Fashion Fripe Église des Frères Prêcheurs, 17 novembre 2022, Arles.

Fashion Fripe 17 – 27 novembre Église des Frères Prêcheurs

La 5ème édition de la Fashion Fripe a pour thème l’accumulation

Église des Frères Prêcheurs 32 impasse de l’Abbé Grégoire 13200 ARLES Centre-Ville Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.facebook.com/fashion.fripe.arles/ »}]

Une montagne de plus de 2 tonnes de vêtements, chaussures et linge de maison installés dans l’église des Frères Prêcheurs : c’est ce qui est jeté en une semaine à Arles. Plutôt qu’un long discours, c’est le moyen choc choisi par les organisateurs de la 5ème édition de la Fashion Fripe pour sensibiliser les Arlésiens. Que deviennent les sacs de vêtements que l’on jette dans les bornes de collecte ? Seule une part minime est remise en circulation ou transformé en matière première. Organisée avec le soutien de la Ville et d’ACCM, cette édition présentera sous différents angles la problématique de l’accumulation et de la gestion des déchets textiles. Une problématique d’actualité alors qu’elle s’inscrit dans le cadre de la semaine européenne des déchets.

La créatrice Lisa Coinus, directrice de l’association Eclectic Land et François Sandoz, directeur de la Ressourcerie du Pays d’Arles, ont initié en 2020, la Fashion Fripe pour mettre en avant l’alternative « seconde main » et tous les acteurs qui la font vivre localement. Du 17 au 27 novembre, cinq artistes exposeront leurs œuvres. Les collections arlésiennes automne-hiver seront présentées lors d’un défilé de mode le vendredi 25 novembre et une vente de textiles sera organisée les 26 et 27 novembre.

Fashion Fripe, du 17 au 27 novembre, à l’église des Frères Prêcheurs.

https://www.facebook.com/fashion.fripe.arles/



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-17T19:00:00+01:00

2022-11-27T19:00:00+01:00