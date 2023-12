Concert de Nöel pour les Restos du Coeur Eglise des Forges Tarnos, 10 décembre 2023 17:00, Tarnos.

Tarnos,Landes

Les voix du Choeur Ermend Bonnal invertiront celles du Choeur de l’Adour de Dax le temps d’un concert dans l’Eglise Notre-Dame-des-Forges. Rendez-vous à 17h. Plus d’informations au 06 71 23 21 67.

Entrée libre..

2023-12-10 fin : 2023-12-10 . .

Eglise des Forges Rue de la Cité

Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine



The voices of the Choeur Ermend Bonnal will join those of the Choeur de l’Adour de Dax for a concert in the Eglise Notre-Dame-des-Forges. See you at 5pm. Further information on 06 71 23 21 67.

Free admission.

Las voces del Choeur Ermend Bonnal se unirán a las del Choeur de l’Adour de Dax para un concierto en la Eglise Notre-Dame-des-Forges. Cita a las 17.00 horas. Más información en el 06 71 23 21 67.

Entrada gratuita.

Die Stimmen des Chors Ermend Bonnal werden die des Choeur de l’Adour aus Dax für die Dauer eines Konzerts in der Kirche Notre-Dame-des-Forges umkehren. Treffpunkt ist um 17 Uhr. Weitere Informationen unter 06 71 23 21 67.

Freier Eintritt.

Mise à jour le 2023-12-04 par OT Seignanx