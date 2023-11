CABARET BURLESQUE ZERO DECHETS Eglise des Dominicains / des Frères Prêcheurs Arles, 25 novembre 2023, Arles.

Arles,Bouches-du-Rhône

Cabaret d’effeuillage burlesque dans le cadre du Festival Fashion Fripe.

Des artistes engagés aux numéros Zéro Déchets !.

2023-11-25 20:00:00 fin : 2023-11-25 00:00:00. EUR.

Eglise des Dominicains / des Frères Prêcheurs Rue Du docteur Fanton

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Burlesque stripping cabaret as part of the Fashion Fripe Festival.

Artists committed to Zero Waste acts!

Cabaret de striptease burlesco en el marco del Fashion Fripe Festival.

¡Artistas comprometidos con Residuos Cero!

Burleskes Entblätterungskabarett im Rahmen des Festivals Fashion Fripe.

Engagierte Künstler mit Null-Abfall-Nummern!

