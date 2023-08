La Bodega des Andalouses – Feria du Riz Eglise des Dominicains / des Frères Prêcheurs Arles, 7 septembre 2023, Arles.

Arles,Bouches-du-Rhône

Cette année encore, la bodega des Andalouses reviennent pour animer l’église des Frères Prêcheurs..

2023-09-07 fin : 2023-09-10 . .

Eglise des Dominicains / des Frères Prêcheurs Rue Du docteur Fanton

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



This year again, the bodega of the Andalouses return to animate the church of the Friars Preachers.

Un año más, la bodega Andalouses volverá a animar la Iglesia de los Frailes Predicadores.

Auch in diesem Jahr kommen die Bodega der Andalusierinnen wieder, um die Kirche der Predigerbrüder zu beleben.

Mise à jour le 2023-08-28 par Office de Tourisme d’Arles