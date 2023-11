Concert des trois chorales Église des Cordeliers Gourdon, 26 novembre 2023, Gourdon.

Gourdon,Lot

Les Échos de la Bouriane, la Cantarelle et Donna Cori sous la direction de Corinne Fillat.

2023-11-26 15:00:00 fin : 2023-11-26 . EUR.

Église des Cordeliers

Gourdon 46300 Lot Occitanie



Les Échos de la Bouriane, la Cantarelle and Donna Cori under the direction of Corinne Fillat

Les Échos de la Bouriane, la Cantarelle y Donna Cori bajo la dirección de Corinne Fillat

Les Échos de la Bouriane, la Cantarelle und Donna Cori unter der Leitung von Corinne Fillat

Mise à jour le 2023-11-07 par OT Gourdon