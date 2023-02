Le Chœur Phocéen Église des Chartreux, 3 février 2023, Marseille.

Le Chœur Phocéen Vendredi 3 février, 20h30 Église des Chartreux

Entrée libre

Église des Chartreux 26 Place Edmond Audran 13004 Marseille Marseille 4e Arrondissement Marseille 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Depuis plus de 15 ans, le Chœur Phocéen se produit dans des ouvrages lyriques au théâtre de l’Odéon, à Marseille. Depuis 3 ans, le chœur se produit également dans d’autres lieux et dans des créations originales aux inspirations contemporaines afin de décloisonner la pratique de l’art lyrique. Le Chœur Phocéen a participé à plus de 150 productions d’opérettes et d’opéras comiques, des concerts caritatifs, des créations tel que le projet “Operap” porté par le rappeur Faf Larage et le compositeur-pianiste Sébastien Damiani et programme des concerts de Noël chaque année dont le dernier en l’Abbaye de Saint Victor.



