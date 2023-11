Crèche des Balmes Eglise des Balmes Romans-sur-Isère, 8 décembre 2023, Romans-sur-Isère.

Romans-sur-Isère,Drôme

Visite individuelle libre et éventuellement sur rendez-vous les mardi et vendredi à 19h30 (maximum 15 personnes)

Possibilité de visite de groupes sur rendez-vous le matin à 10h30.

2023-12-08 fin : 2023-01-07 . EUR.

Eglise des Balmes Quartier des Balmes

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Individual tours by appointment on Tuesdays and Fridays at 7:30pm (maximum 15 people)

Group visits by appointment mornings at 10:30 a.m

Visitas individuales con cita previa los martes y viernes a las 19.30 h (máximo 15 personas)

Visitas en grupo con cita previa por las mañanas a las 10.30 h

Freie individuelle Besichtigung und eventuell nach Vereinbarung dienstags und freitags um 19.30 Uhr (maximal 15 Personen)

Gruppenbesuche nach Vereinbarung morgens um 10:30 Uhr möglich

Mise à jour le 2023-11-13 par Valence Romans Tourisme