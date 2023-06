Église Saint-Martin, Yèbles (77) Eglise de Yèbles (77390) Yèbles Yèbles Catégories d’Évènement: Seine-et-Marne

L'association ACEPY et la mairie de Yèbles vous proposent de (re)découvrir l'histoire de la belle église Saint-Martin !

Dimanche 25 juin, 16h00
Eglise de Yèbles (77390)
Entrée gratuite, dons pour la restauration de l'église possibles

Édifiée à partir du XIIème siècle, l’édifice est doté d’un mobilier d’une très grande qualité (chaire à prêcher, stalles, retables, tableaux) qui s’inscrit dans un contexte architectural typique des églises de la Brie. Le lieu recèle aussi de décors peints remarquables et de nombreux objets inscrits au titre des Monuments Historiques. Afin de sauvegarder ce patrimoine communal, des travaux de rénovation ont débuté et un appel aux dons a été lancé via la Fondation du patrimoine (vous pourrez aussi participer librement au financement des travaux). En raison de ces travaux, les objets et mobiliers ne seront pas visibles lors de la visite et l’accès se fera en petits groupes de 16h à 18h en présence de Suzanna GUENEGO, l’architecte de la rénovation. Eglise de Yèbles (77390) Yèbles 77390 Yèbles 77390 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « communication@mairie-yebles.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

