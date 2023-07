L’orgue de Wimereux chante entre deux phases de restauration Eglise de Wimereux « orgue speechly et ingram » Wimereux, 16 septembre 2023, Wimereux.

L’orgue de Wimereux chante entre deux phases de restauration 16 et 17 septembre Eglise de Wimereux « orgue speechly et ingram »

L’Orgue de l’Immaculée Conception chante entre deux phases de restaurations.

(Orgue classé Monument Historique)

Construit en 1870 par les Facteurs Speechly et Ingram, l’Orgue fut acquis par l’Abbe Brassart en 1925 pour être installé dans l’église de Wimereux. Sa partie instrumentale fut classée en 1987 par la DRAC. C’est un orgue anglais composé de 1100 tuyaux et de 2 claviers manuels et d’un pédalier.

L’église de Wimereux, bien que fermée pour cause de restauration depuis février 2019, rouvre exceptionnellement ses portes à l’occasion des Journées du Patrimoine (avant le lancement de la 3e phase de restauration). Tout au long des expositions qui se tiendront à cette occasion en ce lieu, plusieurs min-concerts d’orgue se succèderont les 16 et 17 septembre, entre 10h et 18h.

(L’instrument, durant les travaux de restauration de l’église, est protégé par un système qui évite les dépôt de poussière. Cependant, le son de l’instrument n’en est pas affecté.)

Eglise de Wimereux « orgue speechly et ingram » rue Carnot, 62930 Wimereux Wimereux 62930 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 99 14 95 http://www.ville-wimereux.fr [{« link »: « https://sauvonsleglisedewimereux.fr/2017/05/02/histoire-dun-orgue-m-h/ »}, {« link »: « https://sauvonsleglisedewimereux.fr/events/journees-europeennes-du-patrimoine/ »}] Concert d’orgue. Construit en 1870 par les Facteurs Speechly et Ingram, l’Orgue fut acquis par l’Abbe Brassart en 1925 pour être installé dans l’église de Wimereux. Sa partie instrumentale fut classée en 1987 par la DRAC. C’est un orgue anglais composé de 1100 tuyaux et de 2 claviers manuels et d’un pédalier. Route, Gare de Wimille – Wimereux.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

AEICW