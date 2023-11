Concert de Noël Eglise de viuz en sallaz Viuz-en-Sallaz Catégorie d’Évènement: Viuz-en-Sallaz Concert de Noël Eglise de viuz en sallaz Viuz-en-Sallaz, 17 décembre 2023, Viuz-en-Sallaz. Concert de Noël Dimanche 17 décembre, 18h00 Eglise de viuz en sallaz L’Harmonie La Cécilienne dirigée par Charles-Edouard Thuillier invite la chorale Braise et Bourgeons dirigée par Sébastien Batardon pour son traditionnel concert de noël. Eglise de viuz en sallaz Le bourg , 74250 Viuz-en-Sallaz Viuz-en-Sallaz Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-17T18:00:00+01:00 – 2023-12-17T19:00:00+01:00

