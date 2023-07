Exposition de vêtements liturgiques et de robes de mariées Église de Villon Villon, 16 septembre 2023, Villon.

Exposition de vêtements liturgiques et de robes de mariées 16 et 17 septembre Église de Villon Entrée libre

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, visitez notre église, son chœur du XIIIe siècle avec ses peintures murales, et venez découvrir notre exposition de nombreux vêtements et objets liturgiques, notre corbillard et ses banières.

Cette année, découvrez aussi notre exposition de robes de mariées.

Église de Villon Place de l’église, 89740 Villon Villon 89740 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 06 86 88 95 17 Villon, village culminant de l’Yonne organise une porte ouverte de son église et une exposition de ses vêtements liturgiques.

La fondation du village de Villon où, selon la tradition, est né Guillaume de Villon, précepteur du poète François Villon, remonte au haut Moyen Âge : il est cité pour la première fois en 721 sous le nom de Videbelom et localisé au pagus de Tonnerre. En 1159, Godefroy, évêque de Langres, donne l’église de Villon à l’abbaye de Molesme. La partie la plus ancienne de l’église Notre-Dame est le chœur de deux travées couvert de voûtes d’ogives, éclairé par des baies en plein cintre et à double ébrasure ; il a été élevé vraisemblablement au début du XIIIe siècle. Le chevet plat de tradition cistercienne était percé d’un triplet dont l’ouverture centrale plus longue a été obstruée par la pose d’un retable tardif. La nef unique et le transept ont été reconstruits à la Renaissance et au XVIIe siècle et couverts de voûtes d’arêtes. Le portail date de 1785, tandis que la tour qui le flanque du côté nord a été refaite au XIXe s. en style gothique. parking sur la place de l’église.

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

© Claire Bassouls