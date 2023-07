Visitez l’intérieur du buffet d’un orgue symphonique Eglise de Village-Neuf Village-Neuf Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

VILLAGE-NEUF Visitez l’intérieur du buffet d’un orgue symphonique Eglise de Village-Neuf Village-Neuf, 17 septembre 2023, Village-Neuf. Visitez l’intérieur du buffet d’un orgue symphonique Dimanche 17 septembre, 14h30 Eglise de Village-Neuf Entrée libre Lors de cette visite, vous aurez accès à l’intérieur du buffet, ainsi qu’à des explications sur le fonctionnement de l’orgue par les membres de l’association « Les Amis de l’Orgue de V9 ».

Peut-être vous lancerez-vous à jouer quelques notes ! Eglise de Village-Neuf 83, rue du Général de Gaulle, 68128 Village-Neuf Village-Neuf 68128 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 89 79 19 L’église Saint-Nicolas de Village-Neuf fut construite au XVIIe siècle. Elle fut remplacée par un édifice plus grand dédié à saint Nicolas, construit au même endroit en 1771. Accès libre Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Roland Lopes

