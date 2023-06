Concert à l’église de Vieux-Pont-en-Auge Eglise de Vieux-Pont en Auge Vieux-Pont-en-Auge, 18 juin 2022, Vieux-Pont-en-Auge.

Concert à l’église de Vieux-Pont-en-Auge Samedi 18 juin 2022, 17h30 Eglise de Vieux-Pont en Auge Participation libre

C’est la rencontre de deux musiciennes, Francine Trachier et Laure Colladant – et de leurs instruments – un violon et un pianoforte, tous deux napolitains – avec lesquels elles retrouvent l’authenticité des œuvres de Franz Schubert (1797-1828) et de Frédéric Chopin (1810-1849). Leur interprétation est encore enrichie par l’archet de 1790 qui permet à la violoniste de restituer les phrasés subtils et les couleurs sonores de cette époque classique et se marie à merveille avec ceux du pianoforte Filippo Molitor datant de 1800.

2022-06-18T17:30:00+02:00 – 2022-06-18T19:00:00+02:00

