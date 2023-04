Concert de l’orchestre régional de Normandie Eglise de Vieux-Pont-en-Auge Saint-Pierre-en-Auge Catégories d’évènement: Calvados

Saint-Pierre-en-Auge

Concert de l’orchestre régional de Normandie Eglise de Vieux-Pont-en-Auge, 17 septembre 2023, Saint-Pierre-en-Auge. Concert de l’orchestre régional de Normandie Dimanche 17 septembre, 16h00 Eglise de Vieux-Pont-en-Auge Participation libre. Concert de l’Orchestre Régional de Normandie. Eglise de Vieux-Pont-en-Auge Vieux-Pont-en-Auge, 14140 Saint-Pierre-en-Auge Saint-Pierre-en-Auge 14140 Vieux-Pont-en-Auge Calvados Normandie 06 07 01 21 42 http://www.vieuxpontenauge.fr [{« type »: « email », « value »: « contact@vieuxpontenauge.fr »}] Eglise du Xe siècle, une des plus anciennes et des mieux conservées de Normandie. Parking Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00 Vieux-Pnt-en-Auge – église & patrimoine

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Saint-Pierre-en-Auge Autres Lieu Eglise de Vieux-Pont-en-Auge Adresse Vieux-Pont-en-Auge, 14140 Saint-Pierre-en-Auge Ville Saint-Pierre-en-Auge Departement Calvados Age min 10 Age max 99 Lieu Ville Eglise de Vieux-Pont-en-Auge Saint-Pierre-en-Auge

Eglise de Vieux-Pont-en-Auge Saint-Pierre-en-Auge Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-pierre-en-auge/

Concert de l’orchestre régional de Normandie Eglise de Vieux-Pont-en-Auge 2023-09-17 was last modified: by Concert de l’orchestre régional de Normandie Eglise de Vieux-Pont-en-Auge Eglise de Vieux-Pont-en-Auge 17 septembre 2023 Eglise de Vieux-Pont-en-Auge Saint-Pierre-en-Auge Saint-Pierre-en-Auge

Saint-Pierre-en-Auge Calvados