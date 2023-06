Église Notre-Dame, Vic-sur-Aisne (02) Église de Vic-sur-Aisne Vic-sur-Aisne Vic-sur-Aisne Catégories d’Évènement: Aisne

Vic-sur-Aisne Église Notre-Dame, Vic-sur-Aisne (02) Église de Vic-sur-Aisne Vic-sur-Aisne, 24 juin 2023, Vic-sur-Aisne. Église Notre-Dame, Vic-sur-Aisne (02) Samedi 24 juin, 19h00 Église de Vic-sur-Aisne Entrée libre La paroisse Saint-Pierre-Saint-Paul-de-la-Vallée-de-l’Aisne vous invite à venir visiter cette belle église classée aux Monuments Historiques, lors d’une visite guidée qui vous fera découvrir la richesse historique et patrimoniale du lieu.

Un verre de l’amitié concluera la soirée Église de Vic-sur-Aisne rue de Favières 02290 Vic-sur-Aisne 02290 Aisne Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 23 72 95 37 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-24T19:00:00+02:00 – 2023-06-24T21:30:00+02:00

