Récital Eglise de Veules Veules-les-Roses, 30 décembre 2023, Veules-les-Roses.

Veules-les-Roses,Seine-Maritime

Récital de Noël « Jacques Dor piano » à 17h à l’église.

Libre participation aux frais.

Eglise chauffée.

2023-12-30 17:00:00 fin : 2023-12-30 . .

Eglise de Veules

Veules-les-Roses 76980 Seine-Maritime Normandie



Christmas recital « Jacques Dor piano » at 5pm in the church.

Free participation.

Heated church

Recital de Navidad de Jacques Dor piano a las 17h en la iglesia.

Contribución gratuita a los gastos.

Iglesia climatizada

Weihnachtskonzert « Jacques Dor piano » um 17 Uhr in der Kirche.

Freie Teilnahme an den Kosten.

Beheizte Kirche

Mise à jour le 2023-11-16 par Normandie Tourisme / Attitude Manche