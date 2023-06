Visite de l’église Saint-Baudry Église de Vesvres 21350 Vesvres Vesvres Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Vesvres Visite de l’église Saint-Baudry Église de Vesvres 21350 Vesvres, 16 septembre 2023, Vesvres. Visite de l’église Saint-Baudry 16 et 17 septembre Église de Vesvres 21350 Entrée libre Les visiteurs pourront découvrir ce bél édifice des XIIe et XIIIe siècle et les restaurations effectuées par les Amis de la Virotte dans les 15 dernières années.

Visite accompagnée le samedi à 16h. Église de Vesvres 21350 21350 Vesvres Vesvres 21350 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 06 86 41 70 19 Église des XIIe et XIIIe siècles. parking à proximité, accès handicapés possible. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

