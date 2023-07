Concert ensemble instrumental Corde à Mi Eglise de Vayrac Vayrac Catégories d’Évènement: Lot

Vayrac Concert ensemble instrumental Corde à Mi Eglise de Vayrac Vayrac, 17 septembre 2023, Vayrac. Vayrac,Lot Concert de musique classique.

Eglise de Vayrac.

2023-09-17 16:00:00 fin : 2023-09-17 . EUR.

Eglise de Vayrac

Vayrac 46110 Lot Occitanie



Classical music concert.

Vayrac church Concierto de música clásica.

Iglesia de Vayrac Konzert mit klassischer Musik.

Kirche in Vayrac Mise à jour le 2023-06-30 par OT Vallée de la Dordogne Détails Catégories d’Évènement: Lot, Vayrac Autres Lieu Eglise de Vayrac Adresse Eglise de Vayrac Ville Vayrac Departement Lot Lieu Ville Eglise de Vayrac Vayrac

Eglise de Vayrac Vayrac Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vayrac/