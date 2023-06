Visite de l’église de Vaudeurs Église de Vaudeurs Vaudeurs Vaudeurs Catégories d’Évènement: Vaudeurs

Yonne Visite de l’église de Vaudeurs Église de Vaudeurs Vaudeurs, 17 septembre 2023, Vaudeurs. Visite de l’église de Vaudeurs Dimanche 17 septembre, 09h00 Église de Vaudeurs Entrée libre Découvrez le patrimoine vaudeurinois dimanche 17 septembre. Une visite guidée de l’église du XVe siècle, ainsi que des parcours et des ateliers de création sur le thème de l’architecture sont organisés. Église de Vaudeurs Rue de l’Église 89320 Vaudeurs Vaudeurs 89320 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 06 07 13 13 22 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

