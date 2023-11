Le Choeur PRESTO à Vatteville-la-Rue : Un concert qui célèbre la musique et le patrimoine ! Eglise de Vatteville-la-Rue Vatteville-la-Rue Catégories d’Évènement: Seine-Maritime

Vatteville-la-Rue Le Choeur PRESTO à Vatteville-la-Rue : Un concert qui célèbre la musique et le patrimoine ! Eglise de Vatteville-la-Rue Vatteville-la-Rue, 25 novembre 2023, Vatteville-la-Rue. Le Choeur PRESTO à Vatteville-la-Rue : Un concert qui célèbre la musique et le patrimoine ! Samedi 25 novembre, 20h00 Eglise de Vatteville-la-Rue Entrée libre Le chœur Presto à Vatteville-la-Rue : un concert unique qui célèbre la musique et le patrimoine normand ! Le jeune chœur Presto de la Maîtrise de Seine-Maritime, doublement primé aux European Choir Games (Suède), se produit en concert dans l’église de Vatteville-la-Rue, spécialement illuminée par Maxime Vasseur, pour soutenir la restauration des vitraux (fin XV° – MH.1908), joyaux de l’art normand. Dirigé par Dylan Levesque, ce chœur tout juste primé en Suède (champions d’Europe en Gospel et en chœur mixte aux European Choir Games) vous fera voyager à travers différentes œuvres au cours du temps. Vous serez émerveillés par un riche programme de jeunes voix cristallines avec une interprétation originale, associant le mouvement à la voix.

Pour cette soirée unique, une mise en lumière exceptionnelle de l’église sera réalisée par Maxime Vasseur, avec des illuminations parfois rythmées selon le répertoire des chanteurs.

Mais ce n’est pas tout ! Ce concert est également donné au profit de la restauration des vitraux de l’église, joyaux de l’art normand (fin XV°- MH 1908). Vous contribuerez à la sauvegarde de ce patrimoine précieux.

Ne manquez pas cette occasion de découvrir le talent exceptionnel du jeune chœur Presto tout en contribuant à une cause noble. Une soirée inoubliable qui célèbre la musique et le patrimoine normand ! Eglise de Vatteville-la-Rue 2, La Rue Vatteville-la-Rue Vatteville-la-Rue 76940 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « email », « value »: « arev.vlrue@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 80 64 38 05 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T20:00:00+01:00 – 2023-11-25T22:00:00+01:00

2023-11-25T20:00:00+01:00 – 2023-11-25T22:00:00+01:00 concert Choeur Presto (maîtrise de Seine-Maritime) – Cliché Interkultur Détails Catégories d’Évènement: Seine-Maritime, Vatteville-la-Rue Autres Lieu Eglise de Vatteville-la-Rue Adresse 2, La Rue Vatteville-la-Rue Ville Vatteville-la-Rue Departement Seine-Maritime Age max 99 Lieu Ville Eglise de Vatteville-la-Rue Vatteville-la-Rue latitude longitude 49.486525;0.679714

Eglise de Vatteville-la-Rue Vatteville-la-Rue Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vatteville-la-rue/