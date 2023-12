Contes et chants de Noël Eglise de Vareilles Vareilles, 28 décembre 2023, Vareilles.

Vareilles Saône-et-Loire

Contes et chants de Noël Jeudi 28 décembre de 17h à 19h à l’église de Vareilles

Petits et grands, venez écouter des contes et partager un moment de musique et de chant dans l’ambiance chaleureuse des veillées d’autrefois… Si vous êtes musicien, n’hésitez pas à apporter votre instrument, et si vous avez une belle histoire à raconter, nous l’écouterons avec plaisir ! Nous finirons autour d’une boisson chaude.

(Entrée libre)

Eglise de Vareilles

Vareilles 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté



