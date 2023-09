Visite intergénérationnelle : Église de Vaire-sous-Corbie Eglise de Vaire-sous-Corbie Vaire-sous-Corbie Catégories d’Évènement: Somme

Visite intergénérationnelle : Église de Vaire-sous-Corbie
Vendredi 13 octobre, 10h00
Eglise de Vaire-sous-Corbie

En 1918, Vaire-Sous-Corbie est pris dans la grande offensive allemande. Le village est fortement marqué et l’église intégralement détruite. C’est l’architecte Maurice Fabre qui se voit confier la reconstruction du bâtiment alors que son confrère Gérard Ansart est en charge de la décoration intérieure.

Ces travaux aboutiront à une église au style art déco dont la sobriété de la façade contraste sensiblement avec la riche décoration qui habille la nef et le transept du bâtiment.

