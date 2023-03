Concert avec l’harmonie de Jougnes Eglise de vailly VAILLY Catégorie d’Évènement: Vailly

Concert avec l’harmonie de Jougnes Eglise de vailly, 13 mai 2023, VAILLY. Concert avec l’harmonie de Jougnes Samedi 13 mai, 19h00 Eglise de vailly Nous accueillons le temps d’un week-end l’harmonie de Jougnes. Nous sommes allés chez eux il y a déjà 4 ans et nous avions envie de leur faire découvrir Vailly et ses environs.

Nous jouerons le samedi soir chacun une partie du concert qui aura lieu à l’Eglise de Vailly.

Entrée libre ! Eglise de vailly , 74470 VAILLY VAILLY Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00

Détails Catégorie d’Évènement: Vailly Autres Lieu Eglise de vailly Adresse , 74470 VAILLY Ville VAILLY Lieu Ville Eglise de vailly VAILLY

Eglise de vailly VAILLY https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vailly/

Concert avec l’harmonie de Jougnes Eglise de vailly 2023-05-13 was last modified: by Concert avec l’harmonie de Jougnes Eglise de vailly Eglise de vailly 13 mai 2023 Eglise de vailly VAILLY Vailly

VAILLY