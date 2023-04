Concert de la chorale de Douelle Eglise de Trébaïx Villesèque Catégories d’Évènement: Lot

Villesèque

Concert de la chorale de Douelle Eglise de Trébaïx, 8 mai 2023, Villesèque. La chorale de Douelle vient chanter à Villesèque !.

2023-05-08 à 17:00:00 ; fin : 2023-05-08 . .

Eglise de Trébaïx

Villesèque 46000 Lot Occitanie



The choir of Douelle comes to sing in Villesèque ! ¡El coro Douelle viene a cantar a Villesèque! Der Chor aus Douelle kommt zum Singen nach Villesèque! Mise à jour le 2023-04-07 par OT CVL Vignoble

Détails Catégories d’Évènement: Lot, Villesèque Autres Lieu Eglise de Trébaïx Adresse Eglise de Trébaïx Ville Villesèque Departement Lot Lieu Ville Eglise de Trébaïx Villesèque

Eglise de Trébaïx Villesèque Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeseque/

Concert de la chorale de Douelle Eglise de Trébaïx 2023-05-08 was last modified: by Concert de la chorale de Douelle Eglise de Trébaïx Eglise de Trébaïx 8 mai 2023 Eglise de Trébaïx Villesèque

Villesèque Lot