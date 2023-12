Concert de NOEL Eglise de Toussieu Toussieu Catégories d’Évènement: Rhône

Toussieu Concert de NOEL Eglise de Toussieu Toussieu, 16 décembre 2023 18:30, Toussieu. Concert de NOEL Samedi 16 décembre, 19h30 Eglise de Toussieu Entrée Libre Concert de NOEL – Ecole de musique Vincent d’Indy

« MERRY CHRISTMAS » Eglise de Toussieu Grande rue 69780 Toussieu Toussieu 69780 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T19:30:00+01:00 – 2023-12-16T23:59:00+01:00

2023-12-16T19:30:00+01:00 – 2023-12-16T23:59:00+01:00 noel concert Ecole de musique Vincent d’Indy Détails Heure : 18:30 Catégories d’Évènement: Rhône, Toussieu Autres Code postal 69780 Lieu Eglise de Toussieu Adresse Grande rue 69780 Toussieu Ville Toussieu Departement Rhône Lieu Ville Eglise de Toussieu Toussieu Latitude 45.654343 Longitude 4.984344 latitude longitude 45.654343;4.984344

Eglise de Toussieu Toussieu Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toussieu/