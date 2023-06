Visite guidée d’une église du XIXe siècle Église de Tous-les-Saints Le Bois-Plage-en-Ré Le Bois-Plage-en-Ré Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

Le Bois-Plage-en-Ré Visite guidée d’une église du XIXe siècle Église de Tous-les-Saints Le Bois-Plage-en-Ré, 16 septembre 2023, Le Bois-Plage-en-Ré. Visite guidée d’une église du XIXe siècle 16 et 17 septembre Église de Tous-les-Saints Gratuit. Entrée libre. Découvrez, lors d’une visite guidée, cette église datant du XIXe siècle. Elle offre de magnifiques verrières modernes, ainsi que des trésors tels que l’œuvre « La Vierge à l’enfant » du XVIIIe siècle, un crucifix en bois de noyer du XVIIe siècle, des miséricordes, un banc des fabriciens et une statue de saint Joseph en fonte, retrouvée après avoir passé 80 ans cachée derrière un escalier. Tous ces trésors peuvent être admirés dans l’église de Tous-les-Saints.

Profitez également de plusieurs tableaux et maquettes de bateaux, accompagnés d’anecdotes captivantes qui seront racontées lors de la visite ! Église de Tous-les-Saints Place de l’église, 17580 Le Bois-Plage-en-Ré Le Bois-Plage-en-Ré 17580 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 06 62 40 78 89 – 06 07 88 77 66 L’église de Tous-Les-Saints a eu plusieurs appellations : Notre-Dame du Bois, Sainte-Marie du Bois et Saint-Barthélemy du Bois. En 1832, une église plus grande a été construite, dans le sens opposé de la première. Cette église renferme des objets classés au titre des Monuments historiques, tels que « La Vierge à l’Enfant » qui date du XVIIIe siècle, le ciboire en argent de 1761, ainsi que le tableau du martyre de saint Barthélemy. Les vitraux, réalisés en 1962 par le maître verrier Van Guy de Tours, symbolisent le travail de la mer et de la terre. Parking à proximité. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

