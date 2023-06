Douglas Kennedy : « les USA sont au bord de la sécession et la Chine le nouvel empire »

Val-d'Oise Église Notre-Dame-de-l’Assomption, Taverny (95) Eglise de Taverny Taverny, 1 juillet 2023, Taverny. Église Notre-Dame-de-l’Assomption, Taverny (95) Samedi 1 juillet, 20h30 Eglise de Taverny Entrée libre, libre participation aux frais L’Association Culturelle Notre-Dame de Taverny vous propose un beau programme dans la « petite cathédrale du Val d’Oise » qui pour l’occasion, restera ouverte jusqu’à minuit ! A 20H30, une visite musicale vous fera parcourir 4 siècles d’histoire de France, d’histoire de notre église et d’histoire de la musique, depuis la construction de l’édifice jusqu’aux embellissements de la Renaissance.

Une visite à 7 voix (trois conférenciers et quatre chanteurs !) pour un voyage dans le temps unique. Vers 22h00, vous découvrirez deux compositeurs tabernaciens, l’un du XIXème siècle et l’autre du XXème siècle, interprétés sur l’orgue historique de l’église par Jacques Meegens, ancien organiste titulaire de notre église. Mais chut, n’en disons pas plus, c’est une surprise ! A 22h30, les plus hardis se frotteront aux énigmes de notre chasse au trésor : vous aurez une heure pour les résoudre et obtenir votre récompense… Enfin, à 23h30, la Paroisse de Taverny prendra le relais de notre association pour vous proposer la prière des Complies Venez nombreux ! Eglise de Taverny 11 Rue Jean XXIII 95150 TAVERNY Taverny 95150 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 39 60 45 83 »}, {« type »: « email », « value »: « paroissestbb95@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T20:30:00+02:00 – 2023-07-01T23:59:00+02:00

